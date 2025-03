Mare Fuori 5: al via su Rai 2 la nuova stagione tra verità nascoste e redenzione

Stasera, mercoledì 26 marzo 2025, alle 21:20 su Rai 2, prende il via la quinta stagione di "Mare Fuori" con i primi due episodi intitolati "Il patto" e "La ruota gira". Contemporaneamente, su RaiPlay saranno resi disponibili gli ultimi sei episodi, completando così il box set di 12 puntate.

La nuova stagione introduce nuovi personaggi e approfondisce le vicende dei giovani detenuti dell'Istituto Penale per Minorenni di Napoli. Il regista Ludovico Di Martino ha dichiarato di aver adottato un approccio più realistico per rappresentare la situazione attuale delle carceri minorili, evidenziando l'importanza dell'educazione rispetto alla punizione.

Lo sceneggiatore Maurizio Careddu ha sottolineato che, mentre le stagioni precedenti si concentravano sull'amore, questa stagione esplora come i ragazzi entrano nel mondo della criminalità e i loro tentativi di uscirne, ritornando allo spirito dei primi episodi.

Dopo l'uscita di scena di alcuni personaggi principali, Maria Esposito, nel ruolo di Rosa Ricci, assume un ruolo centrale nella quinta stagione. La trama segue i personaggi mentre affrontano i propri desideri e paure, mettendo temporaneamente da parte le dinamiche di gruppo. Rosa scoprirà verità scioccanti che le permetteranno di tornare a vivere, tra cui l'identità dell'assassino di Edoardo Conte e le motivazioni dietro l'omicidio.

Il fratello di Rosa, Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, ritorna come mentore per la sorella, non attraverso il semplice ricordo, ma in una forma diversa che sembra indicarle la strada. Parallelamente, emergono nuove verità sul passato di Ciro, sorprendendo Rosa con rivelazioni inaspettate.

La quinta stagione di "Mare Fuori" si preannuncia ricca di colpi di scena e approfondimenti psicologici, offrendo uno sguardo intenso sulle vite dei giovani detenuti e sulle loro lotte personali.

