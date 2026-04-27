Mare Fuori 6 rinviato al 29 aprile su Rai2, nuove trame e nuovi personaggi nell'IPM di Napoli

Il debutto di Mare Fuori 6 slitta al 29 aprile su Rai2 per un nuovo cambio di programmazione, dopo due rinvii già annunciati. La stagione riparte dall’IPM di Napoli con nuovi ingressi e tensioni tra clan.

La sesta stagione di Mare Fuori cambia ancora data e arriverà su Rai2 mercoledì 29 aprile. La fiction era inizialmente attesa per l’11 marzo, poi spostata al 22 aprile, ma la programmazione ha subito un ulteriore rinvio. L’ultimo episodio è previsto per il 3 giugno.

La storia riprende all’interno dell’IPM di Napoli, dove i giovani detenuti continuano a confrontarsi con il peso delle loro scelte e con il desiderio di costruire un futuro diverso. Al centro resta Rosa Ricci, erede del boss don Salvatore, impegnata tra tensioni familiari, regolamenti di conti e il tentativo di cambiare direzione alla propria vita.

L’ingresso di tre sorelle legate alla criminalità introduce nuovi equilibri e accende rivalità all’interno dell’istituto. Tra le novità anche Stella, ragazza proveniente da una famiglia agiata che ha commesso un grave errore, e una detenuta straniera con un passato ancora da chiarire.

Accanto a loro, gli altri protagonisti affrontano le conseguenze delle proprie azioni e provano a mantenere legami importanti, mentre i rischi legati al loro ambiente d’origine continuano a farsi sentire. Le dinamiche personali si intrecciano con quelle del carcere, dove ogni scelta può cambiare il destino.

Nella prima serata andranno in onda due episodi. Nel primo, Simone e Carmela si incontrano in ospedale in attesa di notizie su Rosa e Tommaso, mentre all’interno dell’IPM cresce il sospetto su chi abbia tentato di uccidere la ragazza. L’arrivo delle tre sorelle altera gli equilibri e Simone prende il controllo del clan Di Salvo, suscitando opposizioni.

Nel secondo episodio, Rosa e Tommaso si confrontano sugli eventi recenti e emergono nuovi sospetti. Simone, durante un’udienza, incontra qualcuno in segreto. Intanto Massimo prova a convincere Rosa a cambiare vita, mentre altre relazioni vengono messe alla prova da decisioni difficili e situazioni sempre più complesse.