Mourinho propone Malagò e Allegri per la Nazionale italiana, il modello Portogallo come esempio

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José Mourinho propone Malagò e Allegri per rilanciare l’Italia e spiega perché il sistema portoghese funziona meglio. L’ex tecnico di Roma e Inter ripercorre la sua carriera e indica una strada concreta per il calcio azzurro.

Mourinho propone Malagò e Allegri per la Nazionale italiana, il modello Portogallo come esempio

José Mourinho indica una possibile direzione per la Nazionale italiana e lo fa senza esitazioni. Durante un’intervista, il tecnico portoghese ha suggerito una soluzione interna, escludendo l’ipotesi di affidarsi a un allenatore straniero. Secondo lui, il calcio italiano dispone già di profili all’altezza, citando tra gli altri Massimiliano Allegri e Antonio Conte. L’allenatore ha poi aggiunto un’idea precisa anche sul piano dirigenziale, affiancando al nome di Allegri quello di Giovanni Malagò. Una combinazione che, a suo giudizio, potrebbe portare cambiamenti concreti grazie all’esperienza e alla conoscenza del sistema sportivo italiano. Mourinho ha richiamato l’attenzione sul modello del Portogallo, capace di produrre talenti e competere stabilmente a livello internazionale pur con una popolazione ridotta. La chiave, secondo lui, sta nell’organizzazione dei settori giovanili, nella gestione dei tornei e nelle condizioni offerte ai giovani calciatori, elementi che in Italia potrebbero essere replicati. Nel corso dell’incontro, l’allenatore ha anche ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi sul periodo vissuto a Roma. Ha descritto quell’esperienza come la più intensa dal punto di vista emotivo, ricordando in particolare la vittoria della Conference League e la festa dei tifosi, definita unica rispetto ad altri successi ottenuti in competizioni europee.

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