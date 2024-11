Cristiano Ronaldo stabilisce nuovi record con il Portogallo: 135 gol in nazionale e 132 vittorie

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio internazionale. Nella recente partita di UEFA Nations League contro la Polonia, conclusasi con una vittoria per 5-1 del Portogallo, il fuoriclasse portoghese ha realizzato una doppietta, portando il suo totale a 135 gol in nazionale. Il primo gol è arrivato su calcio di rigore, seguito da una spettacolare rovesciata che ha entusiasmato i tifosi.

Con questa vittoria, Ronaldo ha raggiunto un altro traguardo significativo: è diventato il giocatore con il maggior numero di vittorie in nazionale, totalizzando 132 successi e superando il precedente record detenuto da Sergio Ramos con 131 vittorie per la Spagna.

Ronaldo ha segnato 910 gol in carriera, avvicinandosi all'ambizioso obiettivo dei 1.000 gol. Nonostante l'età, il campione portoghese mantiene alta la motivazione e non ha intenzione di ritirarsi a breve. Dopo la partita, ha dichiarato: "Si tratta di godersi il momento. Quando non sarò più motivato, mi ritirerò. Ma per ora, mi diverto e mi sento motivato".

Topuria replica a Cristiano Ronaldo dopo la vittoria su Holloway: Confondi fiducia con arroganza - Ilia Topuria, campione imbattuto di MMA con un record di 16 vittorie, ha recentemente difeso con successo il titolo dei pesi piuma all'UFC 308, sconfiggendo Max Holloway per KO tecnico al terzo round. Questo trionfo ha consolidato la sua posizione di rilievo nel mondo delle arti marziali miste.

Cristiano Ronaldo scherza con Szczesny: Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club - Cristiano Ronaldo e Wojciech Szczesny si sono incontrati nuovamente a margine della partita Polonia-Portogallo di Nations League, conclusasi con una vittoria per 3-1 a favore del Portogallo. Durante l'incontro, i due ex compagni di squadra alla Juventus si sono salutati con affetto nel tunnel degli spogliatoi, scambiandosi battute amichevoli.

Cristiano Ronaldo segna il gol numero 900 - Il 39enne CR7 va a segno con la maglia del Portogallo nel match di Nations League contro la Croazia a Lisbona. Cristiano Ronaldo realizza il gol numero 900 in carriera e si commuove Spettacolo - Cristiano Ronaldo realizza il gol numero 900 in carriera e si commuove.