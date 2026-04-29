Concertone 1 maggio 2026 a Roma: Spollon, Arisa e BigMama sul palco con Pinguini Tattici Nucleari
Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama guideranno il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma dopo l’annuncio ufficiale in Rai. Svelati anche gli ultimi nomi del cast con l’ingresso dei Pinguini Tattici Nucleari.
Il Concertone del Primo Maggio 2026 di Roma sarà affidato alla conduzione di Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. I tre artisti sono stati presentati ufficialmente durante la conferenza stampa organizzata negli studi Rai, dove è stata definita anche la squadra musicale che animerà Piazza San Giovanni.
Tra le novità annunciate, l’ingresso dei Pinguini Tattici Nucleari completa il cartellone dell’evento. La band si aggiunge a un elenco già ampio di protagonisti della scena musicale italiana, pronti ad alternarsi sul palco nel corso della giornata.
Il programma prevede esibizioni di artisti di generi diversi. Tra i nomi confermati figurano Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari ed Eddie Brock, insieme a Emma Nolde, Ermal Meta e Frah Quintale.
Nella lineup anche Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante e Litfiba. Sul palco saliranno inoltre Maria Antonietta con Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo e Okgiorgio.
Completano il cast Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi, in una giornata che riunirà artisti affermati e nuove proposte.
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