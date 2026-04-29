Concertone 1 maggio 2026 a Roma: Spollon, Arisa e BigMama sul palco con Pinguini Tattici Nucleari

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Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama guideranno il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma dopo l’annuncio ufficiale in Rai. Svelati anche gli ultimi nomi del cast con l’ingresso dei Pinguini Tattici Nucleari.

Concertone 1 maggio 2026 a Roma: Spollon, Arisa e BigMama sul palco con Pinguini Tattici Nucleari

Il Concertone del Primo Maggio 2026 di Roma sarà affidato alla conduzione di Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. I tre artisti sono stati presentati ufficialmente durante la conferenza stampa organizzata negli studi Rai, dove è stata definita anche la squadra musicale che animerà Piazza San Giovanni. Tra le novità annunciate, l’ingresso dei Pinguini Tattici Nucleari completa il cartellone dell’evento. La band si aggiunge a un elenco già ampio di protagonisti della scena musicale italiana, pronti ad alternarsi sul palco nel corso della giornata. Il programma prevede esibizioni di artisti di generi diversi. Tra i nomi confermati figurano Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari ed Eddie Brock, insieme a Emma Nolde, Ermal Meta e Frah Quintale. Nella lineup anche Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante e Litfiba. Sul palco saliranno inoltre Maria Antonietta con Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo e Okgiorgio. Completano il cast Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi, in una giornata che riunirà artisti affermati e nuove proposte.

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