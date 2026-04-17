Concertone del Primo Maggio a Roma, Arisa e Pierpaolo Spollon verso la conduzione

Arisa e Pierpaolo Spollon guidano la corsa alla conduzione del Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo le indiscrezioni emerse online e le conferme vicine agli organizzatori mentre prende forma anche il cast musicale

Arisa e Pierpaolo Spollon risultano tra i principali candidati per presentare il Concertone del Primo maggio 2026, in programma a Roma in piazza San Giovanni e trasmesso in diretta su Rai3. I loro nomi circolano con insistenza nelle ultime ore, dopo le prime anticipazioni, e trovano riscontro anche tra fonti vicine all’organizzazione, anche se manca ancora una comunicazione ufficiale.

La cantante arriva da un periodo particolarmente intenso, segnato dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Magica favola”. Nel corso degli anni ha consolidato il suo rapporto con la Rai, partecipando a diversi programmi televisivi, tra cui The Voice e altre produzioni di intrattenimento.

Leggi anche: Concertone del Primo Maggio 2025: Confermati Noemi, Ermal Meta e BigMama alla conduzione

Pierpaolo Spollon, invece, è uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana. Ha preso parte a serie molto seguite dal pubblico, tra cui “L’allieva”, “Doc - Nelle tue mani”, “Blanca” e “Che Dio ci aiuti”, costruendo una carriera solida nel panorama televisivo.

Parallelamente, si arricchisce il cartellone musicale della manifestazione. Dopo l’annuncio dei Litfiba e di Riccardo Cocciante, sono stati confermati nuovi artisti attraverso i canali ufficiali dell’evento. Tra questi figurano Ditonellapiaga, Sayf, Emma Nolde, La Niña, Angelica Bove, Eddie Brock, Birthh e Frah Quintale, pronti a salire sul palco per la lunga giornata di musica.