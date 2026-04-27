Pinguini Tattici Nucleari al Concertone Primo Maggio 2026, cast completo e artisti sul palco

I Pinguini Tattici Nucleari entrano nel Concertone del Primo Maggio a Roma completando il cast. La band bergamasca si aggiunge a una lunga lista di artisti per l’evento gratuito in Piazza San Giovanni dedicato al lavoro e ai diritti.

I Pinguini Tattici Nucleari chiudono la lineup del Concertone del Primo Maggio di Roma, appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. L’edizione 2026 ruota attorno al tema del lavoro dignitoso, con attenzione alla contrattazione, alle nuove tutele e ai diritti in un Paese che cambia anche sotto la spinta dell’intelligenza artificiale.

Per il gruppo bergamasco si tratta di un ritorno sul palco di Piazza San Giovanni, dove si erano esibiti per la prima volta nel 2019. Da allora la band ha consolidato il proprio successo tra classifiche e grandi tournée, arrivando a collezionare decine di dischi di platino e oro e preparando un nuovo tour negli stadi previsto per il 2027.

Accanto a loro saliranno sul palco numerosi artisti già annunciati, tra cui Angelica Bove, Bambole di Pezza, Casadilego, Chiello, Ditonellapiaga, Dolcenera, Ermal Meta, Francesca Michielin, Geolier, Irama, Levante, Rkomi, Rocco Hunt, Serena Brancale e molti altri, in un cartellone che mette insieme generazioni e stili diversi.

I nomi dei conduttori saranno resi noti il 29 aprile. La direzione artistica, affidata a Massimo Bonelli, ha scelto come filo conduttore “Il domani è ancora nostro”, puntando su un programma che alterna volti affermati e nuove proposte della scena italiana.

Il Concertone sarà a ingresso libero e verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e sulle piattaforme digitali Rai. La radio ufficiale seguirà l’intera giornata con collegamenti dal backstage e interviste agli artisti, oltre a contenuti dedicati sui social e in visual radio.