Affitti studenti in aumento, Milano resta la più cara mentre Bari e Palermo guidano i rincari

Milano registra i canoni più alti per una stanza a causa della forte domanda studentesca, mentre Bari e Palermo segnano gli aumenti più rapidi. In sei anni i prezzi sono saliti ovunque, rendendo più difficile trovare soluzioni accessibili.

Negli ultimi sei anni il costo delle stanze singole nelle città universitarie italiane è cresciuto in modo netto. Tra marzo 2020 e marzo 2026 l’incremento medio nei principali centri con grandi atenei statali ha raggiunto il 41%, con una domanda sempre sostenuta da studenti e giovani lavoratori.

I rincari più marcati si registrano al Sud. A Bari i prezzi sono saliti del 59%, seguita da Palermo con un aumento del 55%. Subito dopo si collocano Padova e Firenze, entrambe con un +46%, mentre Torino si ferma al +45%. A Roma le stanze costano oggi il 40% in più rispetto a sei anni fa.

Anche Bologna, Napoli e Milano mostrano aumenti consistenti, compresi tra il 30% e il 40%. Nel capoluogo emiliano la crescita è del 37%, a Napoli del 36% e a Milano del 31%. L’aumento più contenuto tra le grandi città universitarie riguarda Pisa, dove i canoni sono cresciuti del 16%.

Nei centri con atenei di dimensioni medie l’incremento medio si ferma al 31%, ma non mancano picchi rilevanti. Cagliari segna un +58%, seguita da Messina (+46%) e Genova (+41%). Trento e Catania si attestano entrambe al +39%, mentre Venezia e Perugia crescono del 35%.

Guardando ai valori attuali, Milano si conferma la città più costosa per una stanza singola, con una media di 729 euro al mese. Firenze segue con 625 euro, mentre Roma e Bologna restano vicine con rispettivamente 609 e 599 euro mensili. Padova chiude le prime posizioni con 490 euro.

Sul fronte opposto, i canoni più bassi si registrano a Messina e Catania, dove una stanza costa in media 284 euro al mese. Perugia si mantiene sui 300 euro, mentre Palermo e Udine si collocano poco sopra, rispettivamente a 309 e 310 euro.