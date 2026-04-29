Giovinazzo: uomo cade dal balcone mentre monta una tenda da sole, morto sul colpo

Un uomo di 89 anni è morto dopo essere caduto dal balcone mentre montava una tenda da sole, probabilmente per una perdita di equilibrio. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Giovinazzo, davanti alla sua abitazione.

Un uomo di 89 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Giovinazzo, dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. La caduta è avvenuta mentre stava eseguendo alcuni lavori domestici.

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive all’accaduto, l’anziano si trovava su una scala per installare una tenda da sole quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dal quinto piano del palazzo in cui viveva.

L’incidente si è verificato intorno alle 18 in una zona periferica della città. L’uomo è finito sull’asfalto e per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, arrivati sul posto poco dopo la segnalazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nell’abitazione si trovava anche la moglie, che viveva con lui nello stesso appartamento. Le cause precise della caduta restano legate a una probabile perdita di equilibrio durante i lavori sul balcone.