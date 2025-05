Roma, tragedia a Testaccio: precipita dalla finestra mentre monta una zanzariera, morto un uomo di 59 anni

Un drammatico incidente domestico si è verificato a Roma, in zona lungotevere Testaccio, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita cadendo dalla finestra della propria abitazione. La tragedia è avvenuta mentre stava installando una zanzariera.

Inutili i soccorsi: indagano i carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Aventino e della compagnia Roma Centro, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire con precisione la dinamica. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la caduta sarebbe stata accidentale e non ci sarebbero segni di alterazione o interventi esterni.

L’uomo sarebbe precipitato nel vuoto mentre cercava di fissare la struttura della zanzariera al telaio della finestra. L’impatto si è rivelato fatale, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le verifiche di rito. L’area è stata messa in sicurezza e transennata per consentire agli investigatori di completare gli accertamenti tecnici.