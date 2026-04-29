Pilar Fogliati e Fabio Paratici insieme tra amore e critiche sull'età: la risposta dell'attrice

Pilar Fogliati racconta la relazione con Fabio Paratici nata per caso a una cena tra amici e difesa dalle critiche sull’età. L’attrice parla anche della sua famiglia e delle scelte che l’hanno portata alla recitazione.

Pilar Fogliati vive una relazione con Fabio Paratici e non si lascia influenzare dai commenti sulla differenza di età. L’attrice racconta di aver conosciuto il dirigente sportivo durante una semplice cena tra amici, uno di quegli incontri casuali che nascono senza aspettative. Da quel momento è iniziata una storia che definisce autentica e che oggi vive con serenità.

Parlando della propria vita privata, Fogliati descrive una famiglia distribuita tra diverse città europee. Ha una sorella più giovane, Olimpia, di 18 anni, un’altra sorella di 36 anni che vive ad Amsterdam e un fratello di 34 anni residente a Parigi. Una rete familiare ampia e distante geograficamente, ma comunque presente nel suo quotidiano.

Nel film Il profilo dell’altra, diretto da Francesco Bruni, interpreta Antonia, una donna di trent’anni che sviluppa un legame con una ragazza più giovane. Un rapporto che riflette, in parte, dinamiche che l’attrice conosce bene anche nella vita reale. Guardando alle nuove generazioni, Fogliati nota un cambiamento netto rispetto ai Millennial, cresciuti con l’idea del sacrificio, mentre i più giovani tendono a dare priorità al benessere personale.

Ripensando ai suoi 18 anni, ricorda un periodo di incertezza dopo la maturità. Nonostante fosse stata ammessa a Oxford per studiare Storia dell’arte, non sentiva quella strada come sua. Senza informare nessuno, decise di tentare l’ingresso all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove fu selezionata. Una scelta che ha segnato l’inizio della sua carriera.

La relazione con Paratici è finita rapidamente sotto i riflettori, anche per la differenza di età di circa vent’anni e per i contesti professionali molto diversi. Fogliati però non dà peso alle critiche e rivendica la spontaneità del legame. Racconta di essere rimasta sorpresa quando è stata fotografata per la prima volta, ma di aver subito messo da parte le preoccupazioni, concentrandosi sulla felicità condivisa.

Guardando alle relazioni passate, l’attrice spiega di non avere preferenze rigide sull’età dei partner. In alcuni casi si è trattato di uomini più grandi, in altri la differenza era minima. A guidarla è sempre stato l’interesse per la persona, non l’anagrafe. Di Paratici apprezza in particolare la sua integrità e il senso dell’umorismo, elementi che rendono il rapporto leggero e spontaneo.