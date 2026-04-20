Pilar Fogliati e Fabio Paratici, prima foto insieme dopo la partita della Fiorentina

Pilar Fogliati e Fabio Paratici sono stati fotografati insieme a Firenze dopo la partita della Fiorentina, confermando una relazione iniziata da mesi. Lo scatto, pubblicato da un ristorante, li mostra sorridenti durante una cena a Coverciano.

La relazione tra Pilar Fogliati e Fabio Paratici trova una conferma pubblica grazie a uno scatto condiviso sui social da un ristorante fiorentino. I due sono stati fotografati durante una cena a Coverciano, a poca distanza dallo stadio Franchi, subito dopo una gara della Fiorentina.

L’immagine, diffusa dal locale che li ha ospitati, ritrae l’attrice e il dirigente sportivo seduti uno accanto all’altro, visibilmente affiatati. Un post accompagna la foto con un messaggio di ringraziamento rivolto a Paratici, attuale direttore sportivo viola, e alla sua compagna.

Il legame tra i due prosegue ormai da diversi mesi, ma finora era rimasto lontano dai riflettori. La pubblicazione dello scatto rappresenta di fatto la prima apparizione condivisa, anche se arrivata in modo informale attraverso i canali del ristorante.

Tra carriera e vita privata, un momento positivo per entrambi

Fabio Paratici, tornato operativo nel calcio dopo la squalifica legata al caso plusvalenze ai tempi della Juventus, sta lavorando con la Fiorentina per risollevare la squadra da una stagione complicata. Negli ultimi mesi i viola hanno migliorato la propria posizione in classifica.

Parallelamente, Pilar Fogliati attraversa una fase favorevole della sua carriera. L’attrice romana è stata tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti nella conduzione. Tra impegni professionali e vita privata, entrambi sembrano vivere un periodo sereno, come suggerisce anche la spontaneità dello scatto condiviso.