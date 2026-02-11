Pilar Fogliati e Fabio Paratici, nuova coppia tra cinema e calcio

Pilar Fogliati vive una nuova relazione con Fabio Paratici. L’attrice e il dirigente sportivo si frequentano da mesi e sono stati fotografati insieme a Roma. Per lei è un momento intenso anche sul fronte professionale.

Pilar Fogliati ha voltato pagina. L’attrice romana, 33 anni, sta vivendo una nuova storia con Fabio Paratici. I due si frequentano da diversi mesi e hanno scelto finora la discrezione, lontano dai riflettori, anche se qualche scatto li ha sorpresi insieme nella Capitale, mentre si scambiavano un bacio fuori da un locale.

Lei, che in passato ha chiuso una relazione durata sei anni, aveva lasciato intendere di aver ritrovato serenità accanto a una persona capace di farle battere di nuovo il cuore. Un legame nato senza clamore, coltivato nel privato, mentre sul lavoro si prepara a un periodo importante che la porterà anche sul palco di Sanremo 2026.

Pilar Fogliati affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

Fabio Paratici, nato nel 1972 a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, ha costruito la sua carriera nel mondo del calcio. Dopo il diploma in Ragioneria, ha giocato da professionista con Sassuolo, Palermo e Brindisi. Chiusa l’esperienza in campo nel 2004, è passato dietro la scrivania diventando dirigente sportivo.

Nel corso degli anni ha lavorato con Sampdoria e Juventus, club con cui ha vissuto una lunga fase di successi dal 2010 al 2021, partecipando a operazioni di mercato di grande peso, tra cui gli arrivi di Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo. Ha poi avuto un’esperienza in Inghilterra con il Tottenham, interrotta negli ultimi mesi dopo la squalifica legata al caso plusvalenze riferito al periodo juventino.

Oggi è il direttore sportivo della Fiorentina. Della sua vita privata si sa poco: è stato sposato, ora è separato, e ha due figli, Lorenzo e Leonardo. Il suo nome torna ora sulle pagine di cronaca rosa proprio per la relazione con l’attrice.

Prima di Paratici, Pilar Fogliati aveva avuto storie con gli attori Claudio Gioè e Severiano Recchi. Parlando dell’amore, aveva usato un paragone sportivo: sentirsi parte di una squadra, un “noi” capace di unire due persone verso la stessa direzione.