SuperEnalotto da 156,8 milioni batte i matrimoni reali più costosi, da William e Kate a Lady Diana

Il SuperEnalotto offre 156,8 milioni di euro il 30 aprile e supera i costi dei matrimoni reali come quello di William e Kate. Il confronto nasce nell’anniversario delle nozze celebrate nel 2011 a Londra.

Il SuperEnalotto torna a far parlare di sé con un jackpot da 156,8 milioni di euro per l’estrazione di giovedì 30 aprile. Una cifra che lo conferma come il montepremi più alto a livello mondiale e che, per dimensioni, supera anche i costi delle cerimonie più sfarzose della famiglia reale britannica.

La data del 29 aprile coincide con un anniversario simbolico per gli appassionati della monarchia inglese. Nel 2011 il Principe William e Kate Middleton si sono sposati nell’Abbazia di Westminster davanti a milioni di spettatori. Quella cerimonia, tra organizzazione, sicurezza e ricevimento, avrebbe superato i 30 milioni di euro.

Altri matrimoni celebri non hanno raggiunto cifre molto più alte. Le nozze del Principe Harry con Meghan Markle nel 2018 sono state stimate poco oltre i 40 milioni di euro. Ancora più costoso il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo, che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, restando uno degli eventi più ricordati della storia recente della monarchia.

Il record assoluto tra i matrimoni più costosi non appartiene però alla famiglia reale britannica. Nel 2016, a Mosca, Said Gutseriev e Khadija Uzhakhova hanno celebrato un’unione da cifre straordinarie. Il padre dello sposo, imprenditore nel settore petrolifero, avrebbe speso oltre 855 milioni di euro per l’evento.

Intanto cresce l’attesa anche per nuove celebrazioni di lusso. Tra queste, le nozze annunciate della cantante Dua Lipa, che ha scelto Palermo come location. Resta da vedere se il budget riuscirà ad avvicinarsi ai livelli raggiunti dagli eventi più esclusivi degli ultimi anni.