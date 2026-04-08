SuperEnalotto, jackpot da 146,9 milioni e aprile tra i mesi più fortunati

Il SuperEnalotto mette in palio 146,9 milioni dopo mesi senza vincite e aprile torna tra i periodi più favorevoli per centrare il 6. L’estrazione del 9 aprile riaccende l’attenzione su un jackpot tra i più alti mai registrati.

Il SuperEnalotto torna protagonista con l’estrazione di giovedì 9 aprile, quando in palio ci saranno 146,9 milioni di euro. Una cifra che al momento rappresenta il montepremi più alto disponibile a livello mondiale e che continua a crescere in assenza di vincite con il “6”.

Guardando ai dati storici, questo jackpot entra tra i più consistenti mai raggiunti, avvicinandosi ai 147,9 milioni vinti nell’agosto 2009 a Bagnone, in provincia di Massa Carrara. La distanza è ormai minima e la prossima estrazione potrebbe cambiare la classifica delle vincite più alte.

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Le statistiche indicano che aprile è spesso un mese favorevole per i giocatori. Nel corso degli anni il “6” è stato centrato undici volte proprio in questo periodo. L’ultima volta risale al 17 aprile di otto anni fa, quando a Caltanissetta fu realizzata una vincita superiore ai 130 milioni di euro, ancora oggi tra le più rilevanti di sempre.

Il record assoluto resta quello del 16 febbraio 2023, quando sono stati assegnati 371,1 milioni grazie alla cosiddetta Bacheca dei Sistemi, un meccanismo che consente di partecipare a sistemi collettivi. In quell’occasione furono acquistate 90 quote da 5 euro, con vincite superiori ai 4 milioni per ciascun partecipante.

L’ultimo “6” risale invece al 22 maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il jackpot ha continuato ad accumularsi fino alla cifra attuale.

Nel corso del tempo quasi tutte le regioni italiane hanno registrato almeno una vincita importante. Fanno eccezione Valle d’Aosta e Molise. La regione più fortunata resta la Campania, con 19 “6”, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13, mentre la provincia di Napoli guida la classifica territoriale.