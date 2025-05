Da Lady Violet a Carolina del Liechtenstein: tutti i matrimoni reali dell'estate 2025

Home / Social News / Da Lady Violet a Carolina del Liechtenstein: tutti i matrimoni reali dell'estate 2025

L’estate 2025 porta una serie di matrimoni reali tra le più affascinanti d’Europa, unendo giovani nobili in scenari da sogno. Da Lady Violet alle eleganti nozze in Liechtenstein, questi eventi uniscono le famiglie più illustri tra castelli e palazzi storici, celebrando l’amore tra aristocrazia e tradizione.

Sono giovani, belli, aristocratici e innamoratissimi. Le nozze reali dell’estate 2025 riuniscono i nomi più illustri dell’aristocrazia europea tra castelli secolari, palazzi storici e dimore nobiliari cariche di fascino. Matrimoni principeschi tra Liechtenstein, Francia e Inghilterra Nel principato del Liechtenstein, la principessa Maria Carolina, figlia del principe ereditario Alois e di Sofia, sposerà Leopoldo Maduro Vollmer. Nato a Caracas, il futuro sposo è legato al celebre marchio di rum Ron Santa Teresa. I due si sono conosciuti alla Saint Andrews University, la stessa dove nacque l’amore tra William e Kate Middleton. Fiori d’arancio anche in Francia: Hélène d’Orléans, figlia dei duchi di Chartres, ha annunciato il fidanzamento con Francisco Sottomayor Quinta, pilota della compagnia aerea TAP Air Portugal. A suggellare la promessa, un anello di smeraldi con diamanti e zaffiri. La coppia vivrà a Lisbona, dove Hélène lavora da oltre un anno. Fidanzamenti internazionali e amori cosmopoliti Peter de Sayn-Wittgenstein-Sayn, figlio minore del principe Alexander, ha annunciato il fidanzamento con Yurina Hattori-Roche, ereditiera e critica d’arte. Lei dirige “Althe”, un programma di residenze per artisti a Tokyo, mentre lui ha fondato in Giappone la piattaforma “TeamFirst” per sostenere l’imprenditoria straniera, ed è anche socio del gruppo tedesco Schmatz, produttore di birra artigianale. Lady Violet Manners, un tempo ribelle, ha voltato pagina e si prepara al matrimonio con William Lindesay-Bethune, erede di una delle più importanti famiglie scozzesi. Lei, ex modella e oggi podcaster e fondatrice di HeritageXplore, ha ufficializzato il fidanzamento con una romantica foto su Instagram. William, cofondatore della bevanda analcolica “Feragaia”, potrebbe brindare al loro matrimonio proprio con la sua creazione. Un inaspettato ritorno all’altare in Spagna Cayetano Martinez de Irujo y Fitz-James Stuart, 62 anni, discendente della Casa d’Alba e grande di Spagna, ha annunciato il suo secondo matrimonio. Dopo la separazione da Genoveva Casanova, madre dei suoi gemelli Luis e Amina, Cayetano si unirà a Barbara Mirjan, figlia dell’imprenditore Javier Mirjan. I due si sono conosciuti a Marbella nel 2015 quando Barbara aveva 18 anni. Nonostante i 30 anni di differenza, la coppia appare affiatata e il settimanale “Point de Vue” racconta che Cayetano sarebbe entusiasta all’idea di diventare padre una seconda volta.

Altri aggiornamenti su matrimoni

Marina Berlusconi: Sì ai matrimoni gay, ma cautela sulla cittadinanza

In un'intervista odierna al 'Foglio', la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, ha espresso il suo sostegno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Matrimoni in calo in Italia: diminuiscono anche separazioni e divorzi

Secondo i dati dell'Istat, nel 2023 in Italia sono stati celebrati 184.207 matrimoni, registrando una diminuzione del 2,6% rispetto all'anno precedente.

Cina: calo record dei matrimoni e crisi demografica senza precedenti

In Cina, il numero di matrimoni continua a diminuire, segnando un potenziale record negativo nel 2024.