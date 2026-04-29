Roger Sweet morto a 91 anni, addio al creatore di He-Man e dei Masters of the Universe

Roger Sweet è morto il 28 aprile 2026 a 91 anni dopo una lunga malattia. Il designer che creò He-Man era ricoverato in una struttura specializzata. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate dopo una caduta.

Roger Sweet, storico designer di giocattoli e ideatore di He-Man, è scomparso martedì 28 aprile 2026 all’età di 91 anni. A darne notizia è stata la moglie Marlene, che lo ha assistito fino alla fine durante una lunga malattia. L’uomo si trovava da tempo in una struttura specializzata, dove è morto serenamente.

Le sue condizioni si erano aggravate nei primi mesi del 2026, quando una caduta aveva provocato due emorragie cerebrali, accelerando il declino cognitivo già in corso. A febbraio, la moglie aveva avviato una raccolta fondi online per coprire i costi della struttura, che superavano i 10 mila dollari al mese.

L’iniziativa ha raccolto una risposta immediata: appassionati da diversi Paesi hanno contribuito fino a raggiungere quasi 94 mila dollari. Anche Mattel, l’azienda in cui Sweet aveva lavorato per oltre quindici anni, ha partecipato al sostegno economico.

Sweet entrò in Mattel negli anni Settanta e trovò l’intuizione decisiva dopo che l’azienda rinunciò a produrre i giocattoli legati a Star Wars. Da quella scelta nacque l’idea di un personaggio forte e muscoloso, modellato inizialmente in creta, che avrebbe poi dato vita alla linea dei Masters of the Universe, tra le più popolari degli anni Ottanta.

La sua morte arriva in un momento simbolico, durante le celebrazioni dedicate a He-Man e a pochi mesi dall’uscita di un nuovo film live-action previsto per l’estate. “Roger parlava sempre volentieri con i fan dei suoi personaggi”, ha ricordato Marlene, che vorrebbe dedicare la prossima produzione cinematografica alla sua memoria.