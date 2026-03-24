Gino Paoli è morto a 91 anni, addio al maestro della canzone d'autore

Gino Paoli è morto a 91 anni per cause naturali durante la notte, nella sua casa e accanto ai familiari. Il cantautore, nato a Monfalcone e cresciuto a Genova, lascia un’eredità musicale fatta di brani che hanno segnato generazioni.

Gino Paoli si è spento nella notte all’età di 91 anni. La famiglia ha comunicato la notizia spiegando che il cantautore è morto serenamente, circondato dai suoi affetti più stretti, chiedendo rispetto e discrezione in questo momento.

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, è cresciuto a Genova, città che ha segnato profondamente la sua identità artistica. Qui, tra locali e amicizie decisive, prende forma quella che diventerà la scuola genovese, insieme a nomi come Luigi Tenco, Bruno Lauzi e Umberto Bindi.

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La svolta arriva con il trasferimento a Milano, dove entra nel mondo discografico. È in quegli anni che scrive Il cielo in una stanza, portata al successo da Mina, e “Senza fine”, interpretata da Ornella Vanoni. Due brani che lo consacrano tra gli autori più importanti del panorama italiano.

Nel pieno degli anni Sessanta firma un altro classico destinato a diventare simbolo di un’epoca, “Sapore di sale”, impreziosito dall’arrangiamento di Ennio Morricone. Le sue canzoni, tra poesia e quotidianità, entrano stabilmente nell’immaginario collettivo.

La sua vita privata è stata segnata da momenti complessi. Dopo il matrimonio, vive una relazione con Stefania Sandrelli da cui nasce la figlia Amanda. Nel 1963 tenta il suicidio con un colpo di pistola al petto: sopravvive, ma il proiettile resta nel suo corpo per tutta la vita.

Alla fine degli anni Sessanta affronta una fase difficile, tra crisi personale e problemi legati a dipendenze e incidenti. Il ritorno arriva negli anni Ottanta con nuovi lavori e brani come Una lunga storia d’amore, che riporta il suo nome ai vertici.

Nel corso della carriera scrive e interpreta canzoni per sé e per altri artisti, collaborando anche con nomi internazionali. Parallelamente si dedica alla politica: nel 1987 viene eletto deputato con il PCI.

Negli ultimi anni continua a esibirsi, spesso accompagnato dal pianista Danilo Rea, mantenendo uno stile personale e lontano dalle convenzioni. Le sue canzoni, da “La gatta” a “Quattro amici al bar”, restano tra le più riconoscibili della musica italiana.