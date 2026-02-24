Roger Sweet, il creatore di He-Man lotta contro la demenza: raccolta fondi per le cure

Roger Sweet, creatore di He-Man, soffre di demenza dopo una caduta che ha provocato due emorragie cerebrali. La moglie Marlene ha aperto una raccolta fondi per pagare una struttura specializzata che costa oltre 10 mila dollari al mese.

Roger Sweet, il designer che ideò il personaggio di He-Man per la serie animata anni Ottanta “He-Man and the Masters of the Universe”, sta affrontando una grave forma di demenza. La situazione si è aggravata dopo una caduta avvenuta mentre passeggiava da solo: al ricovero in ospedale i medici hanno riscontrato due emorragie cerebrali e lo hanno trasferito in terapia intensiva.

Sweet ha 91 anni. Dopo circa una settimana in ospedale è stato inserito in una struttura specializzata per pazienti con problemi di memoria. Il costo dell’assistenza supera i 10.200 dollari al mese, una cifra che la famiglia non riesce a sostenere con le proprie entrate.

La moglie Marlene, sposata con lui da quasi quarant’anni, ha quindi avviato una campagna su GoFundMe per coprire le spese mediche. L’obiettivo è fissato a 50 mila dollari e, al momento della pubblicazione, era stata raggiunta poco più della metà della somma.

Tra le donazioni più rilevanti compare anche quella della Mattel Foundation, che ha contribuito con 5 mila dollari. Un gesto significativo, considerando che le creazioni di Sweet continuano ancora oggi a generare profitti per il marchio.

Il personaggio di He-Man tornerà presto sul grande schermo con un nuovo film live action prodotto da Amazon MGM Studios e Mattel, in uscita durante l’estate.