Odisha, uomo porta il corpo della sorella in banca per accedere al conto senza certificato di morte
Un uomo in Odisha ha portato il corpo della sorella in banca perché senza certificato di morte non poteva accedere al conto. Il gesto estremo è stato ripreso in video e ha spinto le autorità ad aprire un’indagine.
Un episodio fuori dall’ordinario arriva dallo Stato indiano dell’Odisha, dove un uomo avrebbe trasportato il cadavere della sorella fino a una banca per dimostrarne il decesso. La richiesta di accesso al conto era stata respinta perché mancava il certificato ufficiale di morte.
Secondo quanto riportato da diversi media locali e internazionali, l’uomo avrebbe riesumato il corpo e lo avrebbe portato sulle spalle fino all’istituto di credito. In rete sono comparsi filmati che mostrano la scena, contribuendo a diffondere rapidamente la notizia.
Le autorità statali hanno disposto l’apertura di un’indagine per chiarire i fatti. Il governatore dell’Odisha ha chiesto verifiche sull’accaduto, mentre la polizia ha seguito le operazioni successive. Il corpo, come riferito dall’agenzia di stampa Press Trust of India, è stato poi nuovamente sepolto nel cimitero alla presenza degli agenti.
In India la registrazione ufficiale di nascite e decessi è obbligatoria, ma nelle aree rurali non sempre le procedure vengono completate correttamente. La mancanza di documenti può creare difficoltà concrete alle famiglie, come dimostrerebbe questo caso.
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