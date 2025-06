Milano, corpo senza vita trovato al Parco delle Cave: potrebbe essere l'uomo scomparso domenica

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 6 al Parco delle Cave, nella zona ovest di Milano. Il corpo, apparentemente di un quarantenne, si trovava nei pressi di via Cancano, nel quartiere Baggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzati in operazioni di soccorso in ambienti pericolosi. Dopo aver individuato il corpo, lo hanno recuperato e trasportato a riva per le operazioni di identificazione.

Leggi anche Milano, 17enne scompare nell'Adda dopo un tuffo: riprese le ricerche tra fango e acque torbide

Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi dell’uomo scomparso domenica scorsa proprio nei pressi di un laghetto all’interno del parco. Al momento, le generalità non sono ancora state rese note.

Il corpo è stato affidato alla polizia scientifica, che si occuperà dei rilievi e degli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte e confermare l’identità della vittima. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.