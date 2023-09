Quarto Grado: Viviana Pifferi Svela la Verità Inquietante sulla Sorella Alessia e il Mistero della Morte della Piccola Diana

Nella recente puntata di "Quarto Grado", ospite in studio Viviana Pifferi ha definito la sorella Alessia come "diabolica". Alessia è attualmente sotto inchiesta per la morte della figlia di soli 18 mesi, interrogata di recente dalla Corte d'Assise di Milano. Viviana ha rivelato che Alessia ha tessuto una rete di bugie, dipingendo tutti nei suoi racconti come gravemente malati o defunti, compresi i membri della famiglia.

Viviana ha aggiunto dettagli rivelatori, sottolineando che, nonostante un precedente matrimonio civile a Palermo, Alessia ha insistito su un secondo matrimonio a Milano, senza mezzi finanziari. Indossando una maglietta con il volto della nipote, Viviana ha sottolineato la mancanza di necessità in questa decisione.

La tragica storia continua a intrigare, con la famiglia Pifferi al centro di un enigma che si svela lentamente nel corso dell'inchiesta. La testimonianza di Viviana getta ulteriore luce su un intricato puzzle di menzogne e scelte discutibili.

