Paola Barale torna in tv e racconta l'addio a Buona Domenica e l'amore con Raz Degan

Paola Barale torna in tv dopo anni di assenza e racconta la scelta di lasciare Buona Domenica per cambiare vita. La decisione nacque dal bisogno di libertà e dall’amore per Raz Degan, con cui ha vissuto un lungo periodo lontano dai riflettori.

Paola Barale è rientrata in televisione accanto a Paola Perego a Citofonare Rai 2, prendendo il posto di Simona Ventura. Lontana dai programmi da quasi vent’anni, ha ricordato l’ultima esperienza stabile nel 2005, quando decise di lasciare Buona Domenica per inseguire un cambiamento personale e professionale.

Quella scelta non fu semplice. Andò contro il parere della famiglia, in particolare del padre, e comportò conseguenze anche sul lavoro. Non si trattò di un addio definitivo alla televisione, ma di una pausa per cercare nuove strade che poi non si concretizzarono come immaginato. Nonostante tutto, non parla di errore: per lei è stata una decisione coerente con il proprio modo di vivere.

In quel periodo arrivò anche la relazione con Raz Degan, che segnò profondamente quegli anni. Con lui viaggiò molto, condividendo esperienze lontane dai ritmi televisivi. Racconta quel tempo come intenso e ricco, reso possibile proprio dalla scelta di allontanarsi dal lavoro in tv.

Oggi non è legata sentimentalmente a nessuno, ma non nasconde il desiderio di innamorarsi di nuovo. Immagina un incontro improvviso, come nei film, e descrive l’uomo ideale con ironia: lontano dalla vanità, capace di ascoltare, con voglia di condividere il tempo e di farla sorridere.

Parlando della sua vita privata, ha ribadito di non aver avuto figli e di aver affrontato in passato un aborto. Una scelta che, alla luce della sua situazione di allora, ritiene giusta perché mancavano le condizioni per costruire una famiglia solida.

Nel corso della carriera ha lavorato con nomi importanti della televisione italiana, tra cui Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo. I rapporti con entrambi si sono incrinati dopo la sua decisione di cambiare strada. Con Bongiorno, dopo sette anni insieme, accettò un nuovo progetto senza esitazioni. Con Costanzo non ci fu una rottura netta, ma una scelta personale che non trovò particolare opposizione.