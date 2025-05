Raz Degan e il sesso spirituale: Lo pratico da oltre 20 anni, ma non...

Raz Degan torna in televisione con un’intervista intensa a Francesca Fagnani, nella puntata di Belve in onda martedì 20 maggio in prima serata su Rai2. L’attore ripercorre alcune tappe cruciali della sua vita pubblica e privata, a partire dal celebre spot “Sono solo fatti miei”, che lo rese noto in tutta Italia. “Quattro parole che mi hanno cambiato la vita”, racconta Degan, aggiungendo con schiettezza: “Fai più soldi possibile che dura poco!”.

Il blitz all’Elba e la storia con Paola Barale

Nel corso dell’intervista, Degan affronta anche l’episodio del blitz delle forze dell’ordine all’isola d’Elba, durante una vacanza con Paola Barale, concluso con un sequestro di droga e successiva assoluzione per entrambi. “Era tutto finto, un’invenzione. La vera belva era la macchina mediatica”, afferma. “Il blitz c’è stato eccome, sono arrivate venti macchine. A qualcuno non piaceva il nostro successo”.

Parlando della sua lunga relazione con Paola Barale, Raz Degan chiarisce di non considerarla un fallimento: “Siamo stati insieme 14 anni. Quanta popolarità, quanti bastoni tra le ruote. Se è durata così tanto, vuol dire che c’era qualcosa di più profondo”.

Ayahuasca e astinenza: la scelta spirituale di Raz

L’attore racconta anche il suo rapporto con l’Ayahuasca, sostanza psichedelica che definisce “non una droga, ma un allucinogeno capace di portarti alla luce o nell’inferno”. Aggiunge: “A me ha aiutato”.

Fagnani lo incalza anche su una rivelazione fatta da Rocco Siffredi all’Isola dei famosi, secondo cui Degan non fa sesso dai 30 anni. L’attore spiega di praticare il “brahmachari”: “Significa mantenere l’energia sessuale dentro per fini spirituali. Fai sesso, ma non eia. È una pratica che seguo ancora oggi, da oltre vent’anni”.