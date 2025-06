Raz Degan digiuna 10 giorni solo con acqua, Caterina Balivo ironizza in diretta: Sarà il collegamento o il digiuno?

Raz Degan ha condiviso sui social un digiuno di 10 giorni solo con acqua, descrivendolo come un’esperienza rinvigorente per corpo e mente. Mentre lui si sente “rinato”, Caterina Balivo ironizza in diretta: sarà il collegamento o il digiuno a sorprendere? La sfida tra benessere e battute si fa interessante, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale strada sceglierà il pubblico.