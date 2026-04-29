Chi l'ha visto torna sui casi di Campobasso, Foggia e Milano: ricina, omicidio e tomba profanata

La trasmissione Chi l’ha visto? torna sul caso di Campobasso dopo la scoperta della ricina, mentre emergono nuovi elementi sull’omicidio di Foggia e sulla profanazione della tomba di Pamela Genini a Milano.

Nuovi sviluppi al centro della puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 29 aprile su Rai 3. L’attenzione resta alta sul caso di Campobasso, dove una madre e una figlia sono morte in circostanze ancora da chiarire. Dopo le analisi del Centro Antiveleni di Pavia, gli investigatori cercano di capire chi possa aver introdotto la ricina nell’abitazione. Intanto sono stati esaminati i dati del cellulare di Alice, la figlia maggiore, che la sera del 23 dicembre si trovava fuori con amici e non era presente a cena.

Spazio anche all’omicidio di Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia. Gli inquirenti stanno analizzando alcune registrazioni audio captate da una telecamera nella zona del delitto. L’obiettivo è individuare un uomo e una donna che si trovavano nei dintorni in quel momento e che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Infine, il programma torna sulla vicenda di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano. La sua tomba è stata profanata e il corpo mutilato. Mentre Gianluca Soncin resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario in attesa del processo, gli investigatori hanno interrogato a lungo l’amico che aveva chiamato la polizia la sera del delitto. Alle accuse, l’uomo respinge ogni coinvolgimento e sostiene di essere vittima di un tentativo di incastrarlo.