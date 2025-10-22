Chi l'ha visto, anticipazioni stasera 22 ottobre: intervista esclusiva ad Andrea Sempio e nuovi sviluppi sui casi Poggi, Biondo e Favro

Questa sera, mercoledì 22 ottobre, torna su Rai 3 una nuova puntata di “Chi l’ha visto?” con contenuti esclusivi e aggiornamenti su alcuni dei casi più discussi degli ultimi anni. Al centro della serata ci sarà l’intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano.

Nel colloquio Sempio affronta le domande relative al presunto giro di corruzione, spiegando: “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”. Sul procedimento che lo riguarda aggiunge: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato e aspetti che passi”.

La trasmissione si occuperà anche della misteriosa morte di Mario Biondo, il cameraman trovato senza vita a Madrid nel 2013. Un tribunale spagnolo ha riconosciuto per la prima volta che il decesso potrebbe non essere stato un suicidio, pur respingendo l’appello dei familiari, poiché il caso è ormai passato in giudicato. La famiglia continua a chiedere con forza la riapertura delle indagini.

Spazio inoltre al caso di Mara Favro, trovata morta in un dirupo in circostanze mai del tutto chiarite. La procura ha chiesto l’archiviazione, ma i familiari si oppongono: come avrebbe potuto raggiungere quella zona isolata a piedi, di notte? Aveva forse un appuntamento o qualcuno le ha offerto un passaggio? In studio, in diretta, interverranno il fratello di Mara e l’avvocato Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte.

Come di consueto, la puntata proporrà anche appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, con la partecipazione del pubblico da casa.