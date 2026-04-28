Elisa Giugno trovata morta a Cecima, perquisita la casa di un amico

Elisa Giugno è stata trovata morta in una scarpata a Cecima dopo giorni di ricerche. La giovane, scomparsa dal 22 aprile, era ospite di un amico. Gli investigatori stanno verificando ogni pista per chiarire le cause del decesso.

Il corpo di Elisa Giugno, 22 anni, è stato rinvenuto la mattina del 28 aprile in un terreno nel territorio di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. La giovane giaceva in fondo a una scarpata ed è stata notata da un passante, che ha subito contattato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Voghera, insieme alla polizia scientifica, al medico legale e al magistrato della Procura di Pavia.

La ragazza viveva a Voghera ma frequentava spesso la zona collinare dove è stata trovata. L’ultima volta era stata vista il 22 aprile proprio a Cecima. Il giorno seguente la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa, facendo partire le ricerche.

Al primo esame esterno, sul corpo non sono emersi segni evidenti di violenza. Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte e a verificare la presenza di eventuali traumi non rilevati inizialmente. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, dal gesto volontario a un malore improvviso, fino a un possibile coinvolgimento di terzi.

La giovane era ospite di un ragazzo di 23 anni a Serra del Monte, frazione di Cecima. L’abitazione del giovane è stata perquisita per diverse ore e il ragazzo è stato ascoltato dai carabinieri, che cercano di ricostruire gli ultimi movimenti della 22enne prima della scomparsa.

Secondo una prima valutazione, Elisa potrebbe essere morta già da alcuni giorni prima del ritrovamento. Gli investigatori stanno esaminando le sue frequentazioni sia a Voghera sia nell’area dell’Oltrepò Pavese per delineare il contesto in cui si è verificato il decesso. La vicenda ha colpito profondamente Cecima, piccolo centro noto per i suoi paesaggi naturali e solitamente lontano da fatti di cronaca.