Ragazza trovata morta a Cecima dopo giorni di scomparsa indagini aperte su possibile omicidio

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta a Cecima dopo giorni di assenza da casa. Il corpo era in un campo dell’Oltrepò Pavese e presenta segni che fanno pensare a una possibile aggressione, mentre proseguono le indagini.

Il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni è stato scoperto in un campo nel territorio di Cecima, nell’Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia. A notarlo è stato un passante, che ha visto il cadavere tra l’erba ai piedi di una scarpata e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, il medico legale e il pubblico ministero della Procura di Pavia. Gli accertamenti sono ancora in corso e nessuna pista viene esclusa. La giovane, residente a Voghera, risultava scomparsa da alcuni giorni e la denuncia era stata presentata giovedì.

Secondo una prima valutazione, il decesso potrebbe risalire a uno o due giorni prima del ritrovamento. Gli investigatori cercano di capire se la ragazza sia arrivata da sola nel luogo in cui è stata trovata oppure se fosse in compagnia di qualcuno.

Durante l’esame del corpo, il medico legale ha rilevato segni compatibili con una possibile aggressione, elemento che spinge a non escludere l’ipotesi di omicidio. Resta comunque aperta anche la possibilità di una caduta accidentale.

Alcuni abitanti della zona hanno riferito di aver sentito abbaiare i cani intorno alle 5 del mattino. Intanto i carabinieri stanno cercando un ragazzo di 23 anni, che sarebbe stato visto con la vittima poche ore prima del ritrovamento, e hanno avviato una perquisizione in un’abitazione a Serra del Monte.