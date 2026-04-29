Red Bull al COMICON Napoli 2026 con sfide calcistiche, premi e incontri con Moonryde

Red Bull arriva al COMICON Napoli 2026 con un’area gaming dedicata al calcio per coinvolgere il pubblico. Dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare si sfidano fan e gamer tra tornei, premi esclusivi e incontri con Moonryde.

Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d’Oltremare ospita il COMICON Napoli 2026 e tra i protagonisti torna Red Bull con il suo Gaming Ground. Nel padiglione 5, all’interno dell’area dedicata ai videogiochi, prende forma uno spazio interattivo costruito attorno al calcio, pensato per coinvolgere visitatori di ogni età.

Lo stand propone diverse attività accessibili a tutti. I partecipanti possono cimentarsi in quattro sfide a tema calcistico per ottenere una carta fotografica personalizzata Team Of The Season realizzata insieme a EA SPORTS FC 26. Tra le postazioni disponibili ci sono Subsoccer, il classico calciobalilla e le partite virtuali su console.

Non manca un’area per provare il calcio al volo, pensata per chi vuole testare riflessi e precisione. In questo spazio viene anche anticipata l’atmosfera di Red Bull King D’o Rione, competizione che inizierà il 5 maggio e si concluderà con la finale del 6 giugno a Napoli.

Il torneo coinvolge 50 squadre composte da giovani giocatori che rappresentano i propri quartieri. Le partite durano dieci minuti e si disputano quattro contro quattro, senza portiere. Il punteggio iniziale deve essere difeso evitando di subire gol, che comportano penalità variabili in base alla difficoltà dell’azione. Il pubblico ha un ruolo decisivo, perché una giuria assegna punti extra alle coreografie migliori.

Durante il COMICON sarà presente anche Dario “Moonryde” Ferracci, player Red Bull, che incontrerà i fan per autografi e fotografie. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 2 maggio dalle 11:30 alle 12:30 e domenica 3 maggio dalle 14:30 alle 15:30 presso l’area Gaming Ground.