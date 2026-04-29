Gino Paoli ricordato su La7 con Aldo Cazzullo: musica e novant'anni di storia italiana

Aldo Cazzullo dedica uno speciale a Gino Paoli a un mese dalla morte, raccontando la sua vita attraverso un’ultima intervista registrata nella casa sul mare, tra ricordi personali e momenti chiave della storia italiana.

Mercoledì 29 aprile alle 21.15 su La7 va in onda una puntata speciale di “Una giornata particolare” dedicata a Gino Paoli, scomparso da un mese. Il programma, condotto da Aldo Cazzullo, si costruisce attorno a un’ultima lunga intervista al cantautore, diventata il filo conduttore del racconto.

Il giornalista trascorre con Paoli un’intera giornata nella sua abitazione affacciata sul mare. Ne nasce un confronto diretto, senza filtri, che attraversa i passaggi più significativi della sua vita. Dall’infanzia a Genova durante il fascismo fino agli anni della ricostruzione, il racconto segue il percorso umano e artistico di uno dei protagonisti della canzone italiana.

Emergono gli anni della “scuola genovese”, con i legami stretti con amici e colleghi come Tenco e Lauzi, e il momento in cui arriva il successo. Paoli ripercorre anche gli aspetti più personali, tra relazioni, difficoltà e il lavoro quotidiano della scrittura.

La narrazione si arricchisce grazie a immagini mai viste prima e materiali d’archivio, insieme alle testimonianze di chi ha condiviso con lui esperienze private e professionali. Tra questi Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, oltre ad amici di lunga data come Renzo Piano, Antonio Ricci e Gianni Morandi.

Il programma restituisce così un ritratto completo, in cui la vicenda individuale dell’artista si intreccia con i cambiamenti del Paese, mostrando come la storia personale di Paoli si sovrapponga a quella dell’Italia che ha attraversato con le sue canzoni.