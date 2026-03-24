Addio a Gino Paoli, il legame con Ornella Vanoni tra amore e musica

Gino Paoli è morto a 91 anni per cause legate all’età, pochi mesi dopo Ornella Vanoni, con cui condivise una storia d’amore intensa e travagliata e una lunga collaborazione musicale segnata da brani diventati simbolo.

Gino Paoli si è spento a 91 anni, a distanza di circa quattro mesi dalla morte di Ornella Vanoni, avvenuta a Milano il 22 novembre 2025. I due artisti sono stati uniti per decenni da un rapporto complesso, fatto di passione e musica, che ha lasciato un segno profondo nella canzone italiana.

Tra i simboli più forti del loro legame resta “Senza fine”, brano che ancora oggi racconta l’intensità della loro relazione. Dopo la scomparsa della cantante, Paoli aveva scelto di ricordarla con una fotografia in bianco e nero che li ritraeva giovani al pianoforte, accompagnata da un semplice cuore nero.

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Il loro incontro risale ai primi anni Sessanta. In quel periodo Ornella Vanoni era sposata con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, un matrimonio destinato a chiudersi nel giro di due anni. Poco prima della nascita del figlio Cristiano, la relazione finì, mentre cresceva il legame con Paoli.

La storia tra i due fu segnata da tradimenti e tensioni, ma anche da una forte intesa artistica. Vanoni ha raccontato più volte il dolore vissuto in quegli anni, ricordando come entrambi fossero legati ad altri quando nacque il loro amore.

Nel 1961 arrivò il primo album di Ornella Vanoni, con il successo di “Cercami”, brano spesso associato proprio a Paoli. Da lì in avanti la sua carriera prese slancio, affermandosi come una delle voci più riconoscibili del panorama italiano.

Anche dopo la fine della relazione sentimentale, i due continuarono a lavorare insieme. Nel 1985 pubblicarono il disco dal vivo “Insieme”, che raccoglie alcune delle loro canzoni più note, tra cui “Che cosa c’è”, “L’appuntamento” e “Non andare via”.

Negli anni il rapporto si è trasformato in un legame di amicizia e rispetto reciproco. A testimoniare quanto fosse ancora vivo, anche in età avanzata, è il racconto di Orietta Berti, che ha parlato di un progetto musicale in preparazione tra Paoli e Vanoni poco prima della scomparsa della cantante.