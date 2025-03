Morto a 60 anni Giovanni Paoli, figlio del cantautore Gino Paoli

Giovanni Paoli, giornalista e primogenito del celebre cantautore Gino Paoli, è deceduto a Milano all'età di 60 anni. Colpito da un infarto, si è spento venerdì 7 marzo presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda.

Nato a Genova nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la sua prima moglie, Anna Fabbri, Giovanni aveva inizialmente seguito le orme artistiche del padre, suonando nella band che lo accompagnava durante i concerti. Successivamente, ha intrapreso la carriera giornalistica, collaborando con testate come "TV Sorrisi e Canzoni", "Chi" e "Novella 2000". Recentemente, ricopriva il ruolo di direttore responsabile presso "Dillinger News".

Gino Paoli, che quest'anno compirà 91 anni, ha avuto altri tre figli: Amanda Sandrelli, nata nel 1964 dalla relazione con l'attrice Stefania Sandrelli, e Nicolò e Tommaso, nati rispettivamente nel 1980 e nel 1992 dal matrimonio con l'attuale moglie, Paola Penzo.

Giovanni Paoli lascia una compagna e una figlia, Olivia.

