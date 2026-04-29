Firaxis Games festeggia 30 anni con eventi speciali, sconti Steam e nuovi progetti

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Firaxis Games celebra i 30 anni con iniziative dedicate ai fan e nuovi progetti. Lo studio annuncia un mese di eventi, sconti sui titoli storici e collaborazioni, tra cui un gioco da tavolo ispirato a XCOM.

Firaxis Games festeggia 30 anni con eventi speciali, sconti Steam e nuovi progetti

Firaxis Games si prepara a spegnere 30 candeline il prossimo 1° maggio e annuncia un mese interamente dedicato ai festeggiamenti. Per l’occasione, lo studio ha presentato un nuovo logo, progettato per rappresentare l’evoluzione del marchio e la direzione futura nel panorama dei giochi strategici. Le celebrazioni prendono il via il 30 aprile con la Steam Legacy Sale, una promozione che offrirà sconti su diversi titoli storici del catalogo Firaxis. Il giorno successivo, 1° maggio, la ricorrenza sarà celebrata anche sui canali social ufficiali con iniziative dedicate ai fan, tra cui un giveaway speciale. Il calendario proseguirà il 19 maggio con la partecipazione di Heather Hazen al GamesBeat Summit, dove la presidente dello studio interverrà per condividere idee e prospettive sull’industria e sul futuro di Firaxis. Tra le novità annunciate figura anche una collaborazione con Modiphius per la realizzazione di un gioco da tavolo ispirato a XCOM, basato sull’esperienza di Enemy Unknown. Il progetto è atteso nel corso del mese. Infine, Firaxis lavora insieme a NVIDIA per portare alcuni dei suoi titoli più apprezzati su GeForce Now, ampliando l’accesso al proprio catalogo attraverso il cloud gaming. Maggiori dettagli saranno condivisi sul blog ufficiale della piattaforma nei prossimi giorni.

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