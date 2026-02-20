Riccardo Cocciante festeggia 80 anni e torna con nuovi progetti musicali

Riccardo Cocciante festeggia 80 anni e rilancia la sua carriera con nuovi progetti nati dopo una lunga pausa, tra album inediti e tournée già in preparazione. Il cantautore torna sulla scena con iniziative che segnano una nuova fase artistica.

Riccardo Cocciante compie 80 anni il 20 febbraio e sceglie di celebrare il traguardo con un ritorno concreto alla musica. Dopo un lungo periodo lontano dalle nuove produzioni, il cantautore prepara un disco di brani inediti che arriva a distanza di vent’anni dall’ultimo lavoro originale.

Il 2026 si annuncia come un anno fitto di impegni: sono previste due tournée internazionali e un docufilm che ripercorre la sua storia personale e artistica. Il progetto audiovisivo punta a mostrare il lato più intimo dell’artista, lontano dal palco e dai riflettori.

Nato nel 1946 a Saigon, oggi Ho Chi Minh City, da padre italiano e madre francese, Cocciante cresce tra culture diverse. Il trasferimento a Roma durante l’adolescenza segna l’inizio del suo percorso musicale, che si sviluppa tra influenze internazionali e radici italiane.

Gli esordi sono legati al rock e alla lingua inglese, ma è con l’italiano che trova una cifra espressiva personale. Le sue canzoni si distinguono per l’intensità emotiva e una scrittura musicale curata, elementi che lo rendono uno dei nomi più riconoscibili della musica italiana anche fuori dai confini nazionali, dove si presenta come Richard Cocciante.