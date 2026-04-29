Paola Caruso al Grande Fratello Vip racconta la gravidanza difficile e l'abbandono dal compagno

Paola Caruso al Grande Fratello Vip racconta la sua storia segnata dall’abbandono e da una gravidanza difficile, quando il compagno la lasciò senza casa. Un racconto personale che ruota attorno al figlio Michele e a un legame familiare mai semplice.

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha ripercorso alcuni dei momenti più delicati della sua vita, parlando apertamente delle sue origini e delle difficoltà affrontate negli anni. La showgirl ha ricordato di essere stata adottata e di aver incontrato la madre biologica solo a 33 anni, dopo un lungo percorso personale.

La scoperta delle sue radici non è stata semplice. Paola ha spiegato di non provare rabbia verso la donna che l’ha messa al mondo, ma piuttosto comprensione per una scelta dettata dalle circostanze. Ha raccontato di aver cercato un rapporto con lei, senza però riuscire a costruire quella vicinanza che aveva immaginato.

Nel suo racconto ha trovato spazio anche il legame forte con i genitori adottivi, descritti come un punto di riferimento costante. Nonostante questo, ha ammesso di convivere da tempo con un senso di colpa che riaffiora spesso, soprattutto pensando al figlio Michele.

Proprio il bambino rappresenta il centro della sua vita. Paola ha spiegato di aver sempre desiderato una famiglia unita, con due genitori presenti, anche per l’importanza che la figura paterna ha avuto nella sua crescita. La realtà, però, è stata diversa da quella immaginata.

Durante la gravidanza, infatti, il rapporto con il padre di Michele si è interrotto bruscamente. Paola ha raccontato di essersi ritrovata sola e senza casa proprio mentre aspettava il figlio, un momento che ha segnato profondamente la sua vita e il suo percorso da madre.

Nel corso della puntata è arrivato anche un messaggio della madre biologica, Irma, che ha espresso affetto e il desiderio di recuperare il rapporto. Parole semplici che hanno riaperto un legame mai completamente costruito.

L’emozione è cresciuta quando Michele è entrato a sorpresa nella Casa con un fiore in mano. Il bambino ha abbracciato la madre e le ha raccontato dei suoi risultati a scuola, dicendole quanto le sia mancata. Un incontro breve ma intenso, che ha riportato al centro il rapporto tra Paola e suo figlio.