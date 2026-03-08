Paola Caruso al Grande Fratello Vip dal 17 marzo su Canale 5

Paola Caruso entra nel cast del Grande Fratello Vip dal 17 marzo e lascia per alcune settimane il figlio Michele. Ospite a Verissimo, la showgirl racconta l’emozione per il reality e il peso della distanza dal bambino.

Paola Caruso sarà tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via il 17 marzo su Canale 5. L’ex Bonas di “Avanti un altro” ha confermato la partecipazione durante un’intervista a Verissimo, parlando dell’entusiasmo per l’esperienza ma anche del distacco dal figlio Michele, che resterà fuori dalla casa.

L’ingresso nel reality arriva dopo un periodo personale complicato. La showgirl ha spiegato di sentirsi pronta per questa nuova sfida televisiva, convinta che le difficoltà affrontate negli ultimi anni l’abbiano resa più forte. Oggi si definisce prima di tutto una madre e una donna che ha imparato a rialzarsi.

Tra i momenti più duri degli ultimi mesi c’è la scomparsa della madre Wanda. Caruso ha raccontato che il dolore resta presente nella vita quotidiana e che il ricordo della mamma continua ad accompagnarla. Nonostante l’assenza, prova ad andare avanti mantenendo vivo il legame affettivo.

Nel racconto televisivo ha parlato anche del rapporto con il padre di Michele. Secondo quanto riferito, l’uomo non avrebbe più contatti con il bambino da circa due anni. Per questo la showgirl dice di aver accettato l’idea di crescere il figlio da sola, assumendosi sia il ruolo di madre sia quello di padre per proteggerlo.

Nella sua vita sentimentale, però, è tornato spazio per l’amore. Caruso ha raccontato di aver ritrovato serenità accanto a Fabio, che descrive come una persona affidabile e presente. Dopo molte delusioni, dice di aver ricominciato a fidarsi grazie alla pazienza e alla dolcezza del compagno.