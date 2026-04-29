Grande Fratello Vip, Paola Caruso eliminata al televoto contro Lucia Ilardo

Paola Caruso lascia il Grande Fratello Vip dopo il televoto contro Lucia Ilardo nella puntata del 28 aprile, segnata da tensioni tra concorrenti e dall’ingresso movimentato di Valeria Marini con un malore che ha animato la serata

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 28 aprile, ha portato all’eliminazione di Paola Caruso, uscita al termine del televoto che la vedeva contrapposta a Lucia Ilardo. Una serata intensa, tra discussioni accese, sorprese e momenti inattesi.

L’ingresso di Valeria Marini ha subito acceso gli animi nella Casa. La showgirl si è ritrovata faccia a faccia con Antonella Elia, riaprendo vecchie tensioni mai del tutto sopite. Il confronto si è trasformato in uno scambio diretto di accuse e provocazioni che ha coinvolto anche altri concorrenti.

Nel corso della puntata non sono mancati altri scontri. Da una parte Paola Caruso e Alessandra Mussolini, dall’altra Antonella Elia e Adriana Volpe, protagoniste di un confronto acceso che ha avuto come bersaglio principale proprio Caruso.

Spazio anche a un episodio che ha incuriosito il pubblico. Valeria Marini, poche ore dopo il suo ingresso, ha accusato un malore. In diretta ha spiegato con ironia di aver probabilmente esagerato a tavola, mentre la conduttrice Ilary Blasi ha deciso di approfondire la vicenda trasformandola in un piccolo caso all’interno della Mystery Room.

Il momento decisivo è arrivato con l’esito delle nomination. Alessandra Mussolini e Marco Berry sono stati i primi a salvarsi, lasciando il confronto finale tra Paola Caruso e Lucia Ilardo. Il pubblico ha scelto di eliminare Caruso, che ha lasciato la Casa mostrando delusione ma anche lucidità sul proprio percorso.

La concorrente, nata a Catanzaro nel 1985 e diventata nota grazie al ruolo di Bonas ad Avanti un altro!, ha spiegato di aver vissuto l’esperienza con impegno, pur ammettendo difficoltà nell’adattarsi alle dinamiche del reality.

Conclusa anche la breve permanenza di Valeria Marini, entrata come ospite speciale. Dopo alcuni giorni tra prove e convivenza con i Vip, la showgirl ha lasciato definitivamente il programma.

Al termine della puntata, sono finiti in nomination Francesca, Marco, Lucia, Raul, Alessandra e Adriana, destinati al prossimo verdetto del pubblico.