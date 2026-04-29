Sinner sfida Jodar ai quarti di Madrid: orario e dove vedere il match in tv

Jannik Sinner affronta Rafa Jodar nei quarti del Masters 1000 di Madrid dopo tre vittorie consecutive. L’azzurro cerca la semifinale contro lo spagnolo, sorpresa del torneo partita dalle qualificazioni.

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 29 aprile, per giocarsi un posto in semifinale al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro affronta lo spagnolo Rafa Jodar in un incontro che rappresenta un passaggio chiave nel suo cammino nel torneo.

Il match è in programma alle ore 16 e segna il primo confronto in carriera tra i due tennisti. Non esistono infatti precedenti tra Sinner e Jodar, che si trovano uno di fronte all’altro per la prima volta sul circuito maggiore.

Sinner arriva ai quarti dopo aver superato in sequenza Bonzi, Moller e Norrie, mostrando solidità e continuità nel corso del torneo. Il suo obiettivo è ora quello di centrare la semifinale in uno dei tornei più importanti della stagione su terra battuta.

Dall’altra parte della rete ci sarà Rafa Jodar, giovane talento di casa che ha sorpreso tutti partendo dalle qualificazioni. Il suo percorso è stato costruito su vittorie di peso contro De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva, risultati che lo hanno portato fino ai quarti.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV.