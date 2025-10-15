Sinner sfida Tsitsipas: orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, per i quarti di finale del Six Kings Slam, il prestigioso torneo esibizione in corso a Riad, in Arabia Saudita. L’azzurro affronta il greco Stefanos Tsitsipas, numero 24 del mondo, in una sfida attesa che segna il suo rientro dopo il ritiro al Masters 1000 di Shanghai.

Sinner, reduce dal titolo conquistato all’ATP 500 di Pechino, arriva a questo appuntamento da campione in carica: lo scorso anno aveva trionfato battendo in finale Carlos Alcaraz, oggi primo nel ranking mondiale dopo gli ultimi US Open. In caso di vittoria, il tennista altoatesino affronterà in semifinale Novak Djokovic, già qualificato insieme ad Alcaraz grazie al maggior numero di Slam vinti in carriera tra i partecipanti.

Leggi anche Jannik Sinner pronto alla sfida con Tsitsipas: Sarà una partita difficile

La partita Sinner-Tsitsipas è in programma oggi, mercoledì 15 ottobre, alle 18:30 ora italiana. Sarà il decimo confronto tra i due: il bilancio complessivo vede il greco avanti per 6-3. L’ultimo precedente risale alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, dove Tsitsipas si impose in tre set.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart TV. La sfida potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma web e sull’app ufficiale di Netflix.