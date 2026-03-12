Sinner contro Tien a Indian Wells, orario del match e dove vedere i quarti in tv

Jannik Sinner affronta Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro cerca il pass per la semifinale dopo il successo negli ottavi contro Fonseca. Il match è in programma nella serata italiana.

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells per i quarti di finale del Masters 1000. L’azzurro, numero 2 del ranking mondiale, sfida lo statunitense Learner Tien per conquistare un posto tra i migliori quattro del torneo californiano.

Sinner arriva all’appuntamento dopo una partita molto combattuta negli ottavi. Contro il brasiliano Joao Fonseca ha chiuso la sfida con due tie-break, riuscendo a mantenere lucidità nei momenti decisivi e portando a casa il passaggio del turno.

Dall’altra parte della rete ci sarà Learner Tien, testa di serie numero 25 del tabellone. Il tennista statunitense ha raggiunto i quarti grazie alla vittoria contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nell’ultimo turno disputato nel torneo.

Quello di Indian Wells sarà il secondo confronto diretto tra i due giocatori. L’unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando Sinner si impose nettamente nella finale del China Open di Pechino con il punteggio di 6-2, 6-2.

La partita è inserita come secondo incontro sul campo centrale. Il programma della giornata si apre alle 19 italiane con il match del singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la canadese Victoria Mboko. Di conseguenza la sfida tra Sinner e Tien non inizierà prima delle 21.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky, con copertura sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.