Porto Cesareo 12enne ferita da rottweiler durante lite con una 15enne indagini su possibile comando

A Porto Cesareo una 12enne è stata ferita da un rottweiler durante una lite con una 15enne. Il cane ha morso la gamba della ragazza sul lungomare, dove le due si erano incontrate con amici dopo contrasti già noti.

Una ragazza di 12 anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa da un rottweiler mentre si trovava sul lungomare di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 27 aprile 2026 e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, la giovane si sarebbe imbattuta in una 15enne del posto con cui da tempo c’erano tensioni. Le due, entrambe insieme ad altri ragazzi, avrebbero iniziato a discutere fino ad arrivare a spintoni. Durante quei momenti concitati, il cane avrebbe aggredito la 12enne, mordendole il polpaccio.

La vittima è stata assistita da alcuni presenti e poi trasportata all’ospedale di Lecce, dove i medici sono intervenuti chirurgicamente. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in circa venti giorni.

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica precisa dell’aggressione. Tra gli elementi al vaglio c’è anche l’eventualità che il cane possa aver reagito su indicazione della proprietaria, una circostanza ancora da verificare.

L’animale è stato preso in carico dal servizio veterinario della Asl e sottoposto a quarantena, rimanendo affidato alla madre della 15enne. La donna avrebbe riferito agli investigatori di episodi di bullismo che la figlia avrebbe subito in passato proprio dalla ragazza ferita.