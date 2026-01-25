Teresa Sartor trovata ferita accanto al bassotto morto a Pordenone: indagini su un possibile pirata della strada

Una donna anziana gravemente ferita e il suo cane morto sull’asfalto: le indagini a Pordenone si concentrano sull’ipotesi di un investimento con fuga. I filmati di videosorveglianza aprono una nuova pista investigativa.

Il caso resta avvolto dall’incertezza, ma gli investigatori hanno escluso l’ipotesi di un malore improvviso. Teresa Sartor, 79 anni, rinvenuta a terra in una pozza di sangue lungo viale Grande a Pordenone, potrebbe essere stata investita da un veicolo poi dileguatosi senza prestare soccorso.

La svolta è arrivata grazie alle immagini delle telecamere presenti nella zona. I filmati, acquisiti dalla Polizia di Stato, mostrerebbero un’auto allontanarsi nei minuti immediatamente successivi all’accaduto. Al momento non è stato possibile risalire alla targa, ma il materiale è ora al centro delle verifiche investigative.

Leggi anche Napoli, donna trovata morta in casa: indagini su possibile femminicidio o incidente

L’indagine, avviata contro ignoti e coordinata dalla Procura di Pordenone, procede con il massimo riserbo. Nelle prime ore era stata valutata anche una caduta accidentale, forse causata da un dislivello del parcheggio, ma questa ricostruzione ha progressivamente perso credibilità.

Accertamenti potrebbero riguardare anche il cane della donna, un bassotto trovato senza vita a pochi metri da lei. Gli inquirenti stanno valutando esami specifici per chiarire le cause della morte e verificare la presenza di eventuali traumi compatibili con un investimento.

Le condizioni della 79enne restano critiche. Ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale Santa Maria degli Angeli, è stata sottoposta a sedazione per stabilizzare i parametri vitali. La prognosi rimane riservata e le prossime ore sono considerate decisive.

La donna vive a breve distanza dal luogo del ritrovamento e percorreva spesso quel vialetto per le sue passeggiate quotidiane. È stata trovata supina sull’asfalto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16:30, quando un residente, uscendo dal garage, si è imbattuto nella scena e ha dato l’allarme.

I primi soccorritori hanno riferito che, nonostante lo shock e le ferite evidenti, la donna era cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza. Lamentava un forte senso di freddo ed è stata coperta per proteggerla mentre si attendevano i sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e la Polizia Scientifica per i rilievi. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico-facciale, oltre a fratture alla spalla destra e alla caviglia, lesioni compatibili con un impatto violento.