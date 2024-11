Napoli: 19enne accoltellato da una 15enne durante una lite

Nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2024, un giovane di 19 anni è stato accoltellato durante una lite con una ragazza di 15 anni nella periferia di Napoli. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi dell'uscita della metropolitana Scampia – Piscinola.

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani, che si conoscevano ma non erano fidanzati, hanno avuto una discussione animata. Al culmine del diverbio, la ragazza avrebbe colpito il 19enne con un oggetto tagliente, provocandogli una lesione al retto dell'addome. La vittima è stata trasportata dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni. Attualmente, il giovane è ricoverato in osservazione, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti presso l'ospedale per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini. La 15enne è stata identificata e sarà segnalata alla Procura per i Minorenni per le azioni legali del caso.

