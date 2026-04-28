Lisa Kudrow racconta il dietro le quinte di Friends tra insulti e commenti sessisti degli autori

Lisa Kudrow denuncia episodi di sessismo sul set di Friends causati da atteggiamenti offensivi degli autori. L’attrice racconta insulti durante le registrazioni e conversazioni volgari rivolte alle colleghe.

Per anni Friends ha rappresentato un modello di leggerezza e ironia, ma dietro le risate registrate si nascondeva un clima molto diverso. A raccontarlo è Lisa Kudrow, interprete di Phoebe Buffay, che ha ricordato episodi spiacevoli avvenuti durante le riprese della celebre sitcom.

L’attrice ha spiegato che gli sceneggiatori, quasi tutti uomini, avevano spesso atteggiamenti aggressivi. Durante le registrazioni davanti al pubblico, bastava una battuta non riuscita per scatenare reazioni pesanti. Kudrow ha riferito di insulti diretti, con frasi offensive rivolte a chi non rispettava le aspettative degli autori.

Oltre agli attacchi sul lavoro, la situazione si aggravava fuori dal set. A fine giornata, nella stanza degli sceneggiatori, alcuni membri del team si trattenevano fino a tardi parlando apertamente delle proprie fantasie sessuali sulle attrici principali, tra cui Jennifer Aniston e Courteney Cox. Un comportamento che Kudrow ha definito senza mezzi termini brutale.

Non si tratta di accuse isolate. Già alla fine degli anni Novanta, l’assistente sceneggiatrice Amaani Lyle aveva denunciato episodi simili. Nel 1999 avviò una causa contro Warner Bros., sostenendo di essere stata esposta a commenti sessisti e razzisti durante il lavoro nella sesta stagione della serie.

La vicenda arrivò fino alla Corte Suprema, che però stabilì che quel tipo di linguaggio rientrava nelle dinamiche del contesto lavorativo televisivo. Un verdetto che chiuse il caso, ma che oggi torna al centro dell’attenzione dopo le parole di Kudrow.