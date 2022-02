LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker dietro le quinte

Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group eLucasfilm Games hanno pubblicato un nuovo video che punta i riflettori sull'evoluzione dei videogiochiLEGO Star Wars e mostra il “dietro le quinte” dello sviluppo di LEGO Star Wars: La Saga degliSkywalker, il videogioco LEGO più ambizioso mai realizzato. Questa epica rivisitazione della mitica saga, caratterizzata dall’umorismo tipico dei titoli LEGO, comprende una nuova visuale in terza persona, nuove meccaniche di combattimento per un'azione di gioco più viscerale, navicelle iconiche costruite mattoncino per mattoncino e l'aspetto più amato dai fan: la modalità mugugno.







Questo video documenta lo spirito di collaborazione messo in campo per creare qualcosa di speciale per i fan, e anche alcune rivelazioni degli sviluppatori sugliEaster egg che si troveranno nel gioco, come la modalità PewPew che sostituisce tutti gli effetti sonori delle armi con imitazioni vocali di blaster, spade laser e molto altro!













LEGO Star Wars: TheSkywalker Saga saràdisponbile dal 5 aprile 2022 per console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.







I giocatori che lo prenotano digitalmente riceveranno l'accesso anticipato alCharacter Pack “Trooper” il giorno del lancio. Il pacchetto sarà disponibile per un mese dal momento del lancio per chi acquista laCharacter Collection (il Season Pass con tutti e sette iCharacter Pack) o singolarmente. Gli acquirenti del gioco in versione digitale possono anche sbloccare il classico personaggio giocabile di Obi-Wan Kenobi™, non acquistabile singolarmente. La versione fisica dell'Edizione Deluxe includerà anche un'esclusiva minifigure di LEGOStar Wars: Luke Skywalker con latte blu.

