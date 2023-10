Wanna Marchi e il dietro le quinte di Belve

Stefania Nobile svela retroscena dietro le quinte: Wanna Marchi, Emanuele Filiberto e il suo ruolo di 'eminenza grigia'. Ieri sera, Francesca Fagnani ha intervistato Stefania Nobile tra le belve, con una sorprendente apparizione di Wanna Marchi nel backstage di Rai Due. Dopo la conclusione dell'intervista di Stefania, la madre si è avvicinata a Fagnani per condividere le sue impressioni. L'81enne ha ammesso di aver apprezzato particolarmente Emanuele Filiberto, ma ha escluso Raoul Bova dall'elenco dei gradimenti, affermando: "Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia. L'attore invece non mi è piaciuto. Raoul Bova? Per carità!"

Wanna Marchi, a proposito del loro rapporto, ha dichiarato: "Mia mamma è un genio. Dietro a un personaggio imponente come mia madre ci deve essere una persona altrettanto forte, altrimenti lei schiaccia tutti. Quindi io sono il retro del genio. Poi ricordiamoci che la galera l'ho fatta anche io. Sento sempre il suo nome collegato alla prigione, ma nove anni me li sono fatti anche io, ricordiamocelo."

Riguardo alla percezione di essere nell'ombra di Wanna Marchi, Stefania ha risposto: "Se mi sento nell'ombra di mia madre? No. Però prima ero la figlia di Wanna Marchi e dopo la galera sono Stefania Nobile. Se sono l'eminenza grigia della coppia e la mente? Questa fama mi gratifica e mi piace. Se uno mi attribuisce una grande intelligenza mi piace. Sì lo sono. Se senza mia madre do il meglio o il peggio? Con lei ho un senso di protezione e quindi sono meno simpatica. Quindi divento una belva all'idea che qualcuno possa denigrarla o attaccarla. Stasera è qui dietro. Per la prima volta è lei che fa l'accompagnatrice."

Concludendo, Stefania ha affermato: "Una cosa è certa, io e mia madre abbiamo pagato quello che c'era da pagare. Se siamo molto odiate io e mia mamma? Ma va bene così, ti invidia che vuole essere te e non ci riesce."

