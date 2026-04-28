Intervento al seno finito male dopo quattro gravidanze: Angie Cozzolino denuncia tre operazioni e anni di disagio

Angie Cozzolino racconta un intervento al seno finito male dopo quattro gravidanze e causato da una scelta chirurgica errata. Ha speso 8mila euro ma vive da anni con dolore, cicatrici evidenti e disagio nella vita quotidiana.

Voleva recuperare la forma del seno dopo aver avuto quattro figli, ma l’operazione si è trasformata in una lunga esperienza difficile. Angie Cozzolino, che vive in Sardegna, ha raccontato in televisione di aver speso circa 8mila euro per un intervento di mastopessi, scelto dopo aver consultato diversi specialisti. Il risultato però è stato molto diverso da quello atteso.

Dopo il primo intervento, la donna si è ritrovata con una protesi inserita sotto la ghiandola e di dimensioni eccessive rispetto alla struttura del seno. A distanza di pochi mesi, la protesi si è spostata, causando un evidente difetto estetico, con i capezzoli posizionati troppo in alto. «Non vado al mare da anni e non riesco a mostrarmi neanche davanti a mio marito», ha raccontato.

Il chirurgo è intervenuto una seconda volta, ma secondo la paziente non è stato eseguito il tipo di operazione richiesto. Al posto della mastopessi, finalizzata a rimodellare il seno senza aumentarne il volume, sarebbe stata effettuata una mastoplastica additiva. Un passaggio che ha aggravato la situazione invece di risolverla.

Il percorso non si è fermato lì. Per un terzo intervento le sono stati chiesti altri 5mila euro. A quel punto ha deciso di interrompere e rivolgersi a un altro medico. «Mi vergogno delle cicatrici e del risultato», ha spiegato, descrivendo un disagio che dura ormai da anni.

La vicenda è ora seguita da legali, ma il percorso per ottenere un risarcimento appare complicato. L’assicurazione del medico coinvolto non risulterebbe attiva e anche ottenere una perizia tecnica si sta rivelando difficile.

Durante la trasmissione, il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti ha esaminato il caso, parlando di un errore nella pianificazione dell’intervento. Secondo lui, la protesi sarebbe stata posizionata in modo scorretto, finendo completamente sotto il seno. Ha aggiunto che una correzione, in mani esperte, potrebbe essere eseguita in tempi brevi.

Intanto Angie ha deciso di raccontare pubblicamente la sua esperienza. Ha presentato denuncia e condiviso la sua storia anche sui social, spiegando di non voler più restare in silenzio dopo quanto accaduto.