Biella, tre accessi al pronto soccorso e la diagnosi tardiva: muore a 43 anni dopo intervento al cervello

Venus Vanadero Serrano muore a 43 anni dopo tre accessi al pronto soccorso e una diagnosi arrivata tardi. La donna, residente a Biella e madre di quattro figli, era stata dimessa più volte con antidolorifici nonostante forti dolori e vertigini.

Tre visite al pronto soccorso in pochi giorni, poi il trasferimento urgente e un intervento al cervello. Venus Vanadero Serrano, 43 anni, originaria delle Filippine e residente da tempo a Biella, è morta il 30 settembre 2025 all’ospedale di Novara dopo un’operazione neurochirurgica. La famiglia ha presentato querela contro l’Asl ipotizzando responsabilità mediche legate a una diagnosi arrivata troppo tardi.

I primi disturbi compaiono il 18 settembre. La donna si presenta al pronto soccorso di Biella insieme al marito: lamenta forti dolori alla testa e al collo, vertigini e problemi di equilibrio. Dopo una radiografia con esito negativo viene dimessa con una diagnosi di cervicalgia.

Due giorni più tardi la situazione peggiora. Uno dei figli la trova priva di sensi nella doccia e chiama i soccorsi. Anche in questo caso, secondo quanto indicato nella denuncia inviata all’Asl e alla procura, non vengono eseguiti accertamenti neurologici approfonditi e la donna viene rimandata a casa con antidolorifici.

Il quadro cambia solo al terzo accesso in ospedale, il 22 settembre. Gli esami individuano una patologia aneurismatica cerebrale. Serrano viene trasferita d’urgenza all’ospedale di Novara per essere operata.

L’intervento neurochirurgico viene eseguito ma le condizioni restano critiche. Nei giorni successivi la donna muore a causa di un’ischemia cerebrale provocata da un vasospasmo.

Secondo i consulenti incaricati dai familiari esisterebbe un collegamento tra il ritardo nella diagnosi, il vasospasmo e la morte della paziente. Serrano lascia il marito e quattro figli di 12, 15, 17 e 22 anni.