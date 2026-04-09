Nadia Rinaldi e l'incubo dopo l'intervento al seno, un anno senza seno

Nadia Rinaldi racconta le complicazioni dopo un intervento al seno e spiega cosa è successo dopo un errore medico. L’attrice ha vissuto oltre un anno senza seno, affrontando un percorso difficile dopo un’operazione non riuscita.

Nadia Rinaldi ha ripercorso in televisione una fase delicata della sua vita, segnata da un intervento chirurgico che ha avuto conseguenze pesanti. L’attrice ha spiegato di aver affrontato una lunga e complessa esperienza dopo un’operazione al seno eseguita nel 2014, che non ha dato i risultati sperati.

Il cambiamento fisico della Rinaldi era iniziato anni prima, nel 2001, quando aveva scelto di sottoporsi a un bypass gastrico. Grazie all’intervento e a un nuovo regime alimentare, aveva perso più di 80 chili, modificando profondamente il proprio aspetto.

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Con il dimagrimento, però, era emersa la necessità di intervenire sul seno. L’attrice ha raccontato di aver deciso per una riduzione, ma qualcosa durante l’operazione non è andato come previsto. Secondo il suo racconto, sarebbero state utilizzate protesi non adatte, causando problemi che hanno reso indispensabile un nuovo intervento correttivo.

Le conseguenze sono state drastiche. Rinaldi ha vissuto oltre un anno senza seno, una condizione che ha descritto come molto difficile da affrontare sia fisicamente che psicologicamente. Solo dopo ulteriori operazioni è riuscita a ottenere un risultato più equilibrato e in linea con il proprio corpo.

Nonostante l’esperienza negativa, l’attrice non ha rinunciato alla chirurgia estetica. Di recente si è sottoposta a nuovi interventi, tra cui un lifting al viso e al naso, continuando il percorso di trasformazione iniziato anni fa.